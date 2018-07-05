Повстанцы в Сирии решили вернуться к переговорам с Россией

Повстанцы на юге Сирии приняли решение вернуться к переговорам с союзником правительства президента Башара Асада - России после почти полного дня беспрецедентных бомбардировок их позиций. Об этом заявил агентству Франс пресс Хуссейн Абазид, представляющий группировки сирийской оппозиции на юге страны.

Он заявил, что "переговоры возобновятся".

Объявление было сделано после того, как Сирийский центр наблюдения за правами человека сообщил, что как российские, так и сирийские правительственные воздушные удары были прекращены после почти 24-часового бомбометания.