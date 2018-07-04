На юго-западе Сирии возобновились российские воздушные удары

Российские воздушные удары на юго-западе Сирии возобновились в среду после того, как переговоры о восстановлении правления Башара Асада в этих районах потерпели неудачу. Воздушные удары велись по городу Тафас, к северо-западу от города Дераа, и по Сайде - к востоку. Об этом сообщает Сирийская группа мониторинга прав человека.

Президент Сирии Башар Асад ведет кампанию на юго-западе страны при поддержке российской авиации, чтобы отбить регион у повстанческих групп и захватил большую часть этой территории. Об этом сообщают правозащитники, которые утверждают, что на Сайду в среду вечером были сброшены также бочковые бомбы.

Повстанцы вели переговоры с Россией, начиная с субботы, стремясь договориться о прекращении боевых действий, условием чего ставилось возвращение районов под суверенитет правительства Асада. Однако договориться не смогли.

Представитель центральной оперативной группы, представляющий основные фракции Свободной сирийской армии, ведущей переговоры с российской стороной, заявил агентству Reuters, что "переговоры потерпели неудачу из-за настойчивости (российской стороны) в передаче тяжелого оружия". Другой представитель повстанцев сообщил, что переговоры потерпели неудачу, потому что Россия добивалась того, что бы все оружие передавалось единовременно. А сирийская оппозиция хотела сдать его поэтапно, после того как десятки тысяч перемещенных лиц возвратятся домой.

После первого раунда раунда переговоров в субботу повстанцы покинули их, заявив, что "российские условия представляют собой унизительную капитуляцию". Вскоре Иордания убедила их вернуться за стол переговоров, сообщили официальные источники. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади провел переговоры в Москве с Сергеем Лавровым в среду и заявил, что на юге Сирии существует риск гуманитарной катастрофы, если не произойдет прекращение огня.