Посол США в России Хантсман: "Мяч на российской стороне поля"

Посол США в России Джон Хантсман поддержал решение президента Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Посол заявил, что Москва "должна обратить вспять нисходящую спираль в отношениях с Вашингтоном". Во время телефонной конференции с репортерами 5 июля Джон Хантсман сказал, что во время встречи в Хельсинки Трамп первоначально встретится с Путиным один на один, а затем проведет встречу в расширенном составе, в которой примут участие главные советники.

"В интересах национальной безопасности Америки – установить, готова ли Россия добиться прогресса в наших двусторонних отношениях", – сказал посол. Встреча, которая состоится в Хельсинки 16 июля, станет первым крупным саммитом между двумя лидерами. "Мы смотрим на происходящее широко открытыми глазами, но мир всегда стоит того, чтобы ради него предпринять усилия", – заявил посол Хантсман.

"Мяч действительно находится на российской стороне поля, и президент будет продолжать добиваться ответственности России за ее вредную деятельность", – сказал Хантсман. Ожидается, что на встрече в Хельсинки будет обсуждаться вопрос о продлении действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и Договор о ракетах средней и меньшей дальности – соглашение, в неоднократном нарушении которого Вашингтон обвиняет Москву.

Важной темой является вопрос о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Американские спецслужбы пришли к выводу, что Путин распорядился о проведении и кибер-, и пропагандистской кампании, направленной на избирателей в США. По их мнению, Кремль явно был намерен поддержать Трампа. Эти выводы были одобрены ранее на этой неделе Комитетом Сената по вопросам разведки.

Ожидается, что вопрос о Украине также будет поднят на встрече в Хельсинки. Вашингтон ввел в отношении Москвы экономические санкции в 2014 году за анннексию Крымского полуострова и подверг Россию критике за то, что она способствовала продолжающемуся конфликту на востоке Украины. Недавно Трамп намекнул о сомнениях по поводу этой политики США и сказал, что не исключает возможности признания Крыма частью России.