Президенты один на один

Глава делегации Конгресса США Ричард Шелби после встречи с Сергеем Лавровым выразил надежду на укрепление отношений с Россией. По его словам, «началом новой главы» может стать встреча Путина и Трампа в Хельсинки.

Попробуем понять, каков формат этой эры. Возожно ли, что президент США предложит главе России вариант некоей «большой сделки» по Украине?

На какие «размены» за счет Украины и стран бывшего СССР может пойти президент США Дональд Трамп в торге с президентом РФ Владимиром Путиным?

Перспективы заключения пакта Трамп-Путин обсуждают обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн и политик Константин Боровой.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 3 июля в 19:05