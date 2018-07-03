В Хельсинки может состояться закрытая встреча Путина с Трампом

Перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля может состояться частная беседа обоих лидеров с глазу на глаз, без помощников. Об этом сообщил журналистам 3 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Подготовку к хельсинкской встрече обсудили и госсекретарь США Майк Помпео с главой МИД России Сергеем Лавровым. Оба политика говорили о положении в Сирии и усилиях по уменьшению напряжённости в отношениях с Северной Кореей.

Отношения между Москвой и Вашингтонов в последнее время достигли самого неблагоприятного уровня за годы послед окончания "холодной войны". Это связано с российской аннексией Крыма в марте 2014 года, российской ролью в вооружённых конфликтах в Сирии и на востоке Украины, а также российским вмешательством в президентскую избирательную кампанию в 2016 году.

Днём ранее, 2 июля, Песков заявил, что российский президент открыт для совместных с Трампом поисков компромиссов по всем вопросам кроме статуса украинского полуострова Крым, который в Москве считают частью российской территории.

Американские официальные лица не дают определённых прогнозов относительно перспектив обсуждения на встрече в Хельсинки предполагаемого вмешательства России в президентскую компанию 2016 года в США. По сведениям американских спецслужб, Путин отдавал распоряжение о наращивании усилий для влияния на избирателей в США. Однако, Трамп неоднократно подвергал критике такие выводы.