В Пензе арестованы двое подозреваемых под делу "Сети"

Суд в Пензе арестовал до сентября двух подозреваемых по делу сообщества "Сеть" Михаила Кулькова и Максима Иванкина. Об этом ОВД-Инфо сообщил отец Кулькова.

По словам родственника арестованного, антифа-активистов задержали в Москве. Их обвиняют в организации террористического сообщества. Отец Кулькова заявил, что заметил у своего сына синяки и ссадины.

Кулькова и Иванкина задерживали в Пензе в марте 2017 года. Их обвиняли в хранении наркотиков. Тогда задержанные сообщили о пытках. В июне 2018 их дело было присоединено к делу сообщества "Сеть".

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.