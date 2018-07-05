Начальник полиции Уилтшира Кир Притчард, выступая в четверг (5 июля) на пресс-конференции в Эймсбери, заявил, что общественность потрясена произошедшим - инцидентом, в ходе которого два британских гражданина были подвергнуты воздействию нервно-паралитическим веществом "Новичок".

"Мы, как наши сообщества и широкая общественность, потрясены тем, что в Уилтшире развернулся крупный инцидент подобного характера", - заявил полицейский.

Притчард рассказал об инциденте, после которого два британских гражданина оказались в критическом состоянии в результате воздействия "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, который привел к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Притчард сообщил, что после изучения медицинским персоналом симптомов, которые проявились у пострадавшей пары, возникло беспокойство и образцы были отправлены в лабораторию в Porton Down для анализа.

"Предварительные результаты этих тестов вернулись во вторник (3 июля) вечером, указав нам, что эти лица были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества. И это, очевидно, изменило наши рабочие гипотезы. Затем мы объявили о том, что произошел крупный инцидент. И после этого, как только у нас выработалась позиция, ученые смогли подтвердить наши опасения, что пара подверглась воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", - сообщил констебль Притчард.

Британия потребовала в четверг, чтобы Россия подробно рассказала о нападении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь с использованием вещества "Новичок" после того, как еще два британских гражданина были поражены тем же ядом.

Два британца, 44-летняя женщина Дон С. и 45-летний мужчина, Чарли Р., тяжело заболели после обращения с тем, что полиция назвала зараженным предметом возле участка, где произошло нападение на Сергея и Юлию Скрипалей. Британская полиция заявила в четверг, что мужчина и женщина, которые тяжело заболели после отравления нервным агентом "Новичок" в южной Англии, были подвергнуты воздействию токсина после соприкосновения с зараженным предметом.

Британия обвинила Россию в отравлении Скрипалей "Новичком" - нервно-паралитическим веществом, разработанным советскими военными во время холодной войны. Россия, которая в настоящее время проводит чемпионат мира по футболу, отрицает любую причастность к мартовскому инциденту и настаивает, что британские спецслужбы сами провели это нападение, чтобы разжечь антимосковскую истерию.