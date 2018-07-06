Кремль пообещал рассмотреть вопрос о придании ЧВК официального статуса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае поступления в Кремль обращения о присвоении бойцам частных военных компаниях официального статуса, оно будет рассмотрено.

"Безусловно, если такое обращение по официальным каналам поступит, оно будет направлено в министерство обороны для проработки и выработки каких-то основополагающих подходов", - сказал он в пятницу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ряд ветеранских организаций подготовили обращение к властям, в котором содержится требование определить правовой статус россиян, воюющих в составе ЧВК. Обращение, в частности, подписали генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, глава общественной организации "Честь и Родина" Владимир Петров и председатель комитета "Общероссийского офицерского собрания" Евгений Шабаев. Как указано в документе, в ветеранские организации уже три года поступают жалобы от раненых в боях в Сирии, которые не получают "социальную, реабилитационную и экономическую поддержку" от государства из-за отсутствия правового статуса. Обращение в ближайшее время планируется направить в Генпрокуратуру, Верховный суд и на имя президента Путина.

По информации телеканала "Дождь", с весны 2018 года в Сирии, наряду с уже известной ЧВК "Вагнер", воюет новая частная военная компания "Патриот". Ее состав набирается из кадровых российских военнослужащих: действующих специалистов главного управления Генштаба и бойцов Сил специальных операций. По некоторым данным, ЧВК "Патриот" напрямую связана с министерством обороны.

На сегодня правовой статус бойцов ЧВК не определен, их называют либо "ополченцами", либо "добровольцами" - при том, что в России предусмотрено уголовное наказание за участие в боевых действиях по найму.