Россия ввела повышенные пошлины на импорт товаров из США

Россия ввела пошлины в размере от 25 до 40 процентов на импорт товаров из США. Такое решение было принято в ответ на повышение Вашингтоном пошлин на ввоз российской стали и алюминия. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство экономического развития.

В ведомстве отметили, что распоряжение уже подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Под дополнительные денежные сборы попали некоторые виды строительной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокно. По словам министра экономического развития России Максима Орешкина, пошлины поддержат российские предприятия, выпускающие аналоги продукции из США. "Они смогут заместить американские поставки на внутреннем рынке," - заявил чиновник. В Минэкономразвития утверждают, что ущерб от торговых ограничений для российских экспортеров со стороны США оценивается почти в 538 миллионов долларов. Ответные меры со стороны России позволят компенсировать только только 87 миллионов.

В пятницу вступают в силу импортные пошлины на ряд товаров, экспортируемых в США из Китая. 25-процентными пошлинами будут облагаться промышленные товары - от сельскохозяйственных плугов до полупроводников и комплектующих изделий, используемых в самолетостроении - на общую сумму 34 миллиарда долларов. Эта сумма может возрасти через две недели до 50 миллиардов долларов в случае ответных мер со стороны Китая.

Китай пригрозил немедленными ответными мерами. Главным объектом китайских импортных тарифов станут американские сельскохозяйственные продукты.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что он готов обложить повышенными пошлинами весь китайский экспорт в Соединенные Штаты даже несмотря на то, что такая крайняя мера может негативно и на американских компаниях, которые экспортируют в Китай, хотят расширить экспорт и имеют производственные мощности в этой стране.

В последние месяцы США также ввели повышенные пошлины на импортную сталь и алюминий из Китая и других стран, включая ЕС и Россию.