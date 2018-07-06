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Мэрия запретила митинг против пенсионной реформы в центре Москвы

Иллюстративное фото

Мэрия Москвы запретила профсоюзам провести в центре столицы митинг и шествие против пенсионной реформы. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Власти Москвы сослались на проходящие в городе матчи чемпионата мира по футболу, а также особый порядок проведения массовых мероприятий на время турнира. Мэрия предложила в качестве альтернативной площадки улицу Перерва в Люблине или парк Сокольники. Организаторы митинга от них отказались.

Правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет – для женщин. По всей стране с 30 июня проходят профсоюзные акции протеста против повышения пенсионного возраста. Профсоюзы собрали подписи под петицией президенту с требованием не повышать пенсионный возраст в России, а сразу несколько социологических служб зафиксировали резкое снижение рейтинга Владимира Путина.

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