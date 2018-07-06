В Европу за полгода прибыло меньше мигрантов, чем год назад

Число мигрантов, прибывших в Европу в первые шесть месяцев этого года через Средиземное море, вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года. С января по начало июля этот путь проделали 46 тысяч человек, в прошлом году за тот же период – 101 тысяча, сообщила 6 июля Международная организация по миграции (IOM). В 2016 году за то время в Европу по Средиземному морю прибыла 231 тысяча человек.

Большинство из прибывших беженцев оказались в Италии – около 17 тысяч, в Испании – около 16 тысяч и Греции – около 14 тысяч человек. \

Тысячи искателей лучшей доли погибают на средиземноморском маршруте. В этом году погибли около полутора тысяч, в первом полугодии прошлого года – около двух с половиной тысяч.