Сенцов: "Мое здоровье – каждый видит то, что хочет видеть"

Украинский режиссер Олег Сенцов, находящийся в российской колонии, чувствует себя хорошо, но "не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам". Об этом он написал украинской актрисе Римме Зюбиной в письме, отправленном 3 июля, когда шел 51-день его голодовки.

"Мое здоровье – каждый видит то, что хочет видеть", – подчеркнул Сенцов.

В минувший четверг украинского режиссера посетила в колонии его сестра Наталья Каплан. Она тогда рассказала Радио Свобода, что Сенцов потерял 15 килограммов и сейчас весит 75 при росте в 190 сантиметров. Она добавила, что прекращать протест ее брат не собирается, хотя и "очень постарел" с момента их последней встречи.

О том, что состояние Сенцова, который отказывается принимать пищу, удовлетворительное, ранее заявляла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она сравнила протест украинского осужденного с лечебным голоданием, а также утверждала, что он прибавил в весе.

Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитники и сам режиссер называют дело сфабрикованным. 14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Режиссер неоднократно заявлял, что будет держать голодовку "до конца".