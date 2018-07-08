В Новосибирске молодёжь КПРФ потребовала отставки правительства

Более 200 человек участвовали в согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в центре Новосибирска. Организаторами акции протеста выступили представители молодежного крыла КПРФ “Ленинского коммунистического союза молодежи”. В эти дни в городе проходит сбор комсомольского актива Сибирского федерального округа.

Протестующие заявили, что регионы Сибири обеспечивают значительную часть поступлений в федеральный бюджет, при этом уровень и продолжительность жизни на этих территориях ниже, чем в европейской части России.

"По Алтайскому краю пенсионная реформа ударит больнее всего. 50 процентов жителей края – сельские жители. И экономика этих малых поселений держится в основном на пенсионерах. И несмотря на то что нам далеко до пенсии, мы понимаем, как это ударит по нам в будущем", – сообщил корреспонденту сайта "Сибирь.Реалии" житель края Антон Арцыбашев.

Митингующие обвинили российское правительство в том, что объявление о возможном повышении пенсионного возраста прозвучало в день начала чемпионата мира по футболу, что, по мнению собравшихся, сделано намеренно, чтобы отвлечь внимание людей от серьезной реформы. Участники акции протеста возмущены тем, что заявление об отсутствии денег на выплату пенсионерам происходит на фоне больших бюджетных трат на проведение футбольного чемпионата.

"Почему мы сейчас должны отвечать за неспособность правительства "Единой России" решить вопросы, которые связаны с содержанием людей пенсионного возраста? Правительство предлагает жалкую подачку в одну тысячу рублей в год для каждого пенсионера. Эта тысяча не решает абсолютно ничего", – заявила представительница Забайкальского края Юлия Верхотурова.

В резолюции митинга собравшиеся потребовали отмены планируемой пенсионной реформы и отставки российского правительства. Следующие митинги против пенсионной реформы пройдут в Новосибирске 17 и 18 июля, их организаторами выступают профсоюзы и коалиция демократических движений.

Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Кроме того, правительство объявило о планах повысить НДС, а в результате так называемого "налогового маневра" в топливной сфере эксперты опасаются роста цен на бензин.