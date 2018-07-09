Обвиняемого по делу "Сети" Дмитрия Пчелинцева вернули в СИЗО Пензы

Обвиняемого по делу сообщества "Сеть" Дмитрия Пчелинцева вернули в следственный изолятор Пензы. Родители антифа-активиста смогли передать ему посылку. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на комитет родственников обвиняемых по делу сообщества "Сеть".

4 июля Пчелинцев пропал из пензенского СИЗО. В руководстве учреждения сообщили, что его увезли, однако причину и место отказались называть. 6 июля члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) обнаружили антифа-активиста в изоляторе временного содержания в Санкт-Петербурге. Его доставили туда сотрудники Федеральной службы безопасности якобы для проведения следственных действий.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Дмитрий Пчелинцев и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.