В Таиланде возобновилась операция по спасению мальчиков из пещеры

В Таиланде возобновилась операция по спасению группы мальчиков и их тренера по футболу, застрявших в затопленной пещере. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на руководителей операции в пещере Кхао Луанг в северной провинции Чианграй. Девять членов команды "Дикие кабаны" все еще остаются в пещере после того, как в воскресенье иностранные и тайские ныряльщики вытащили четырех мальчиков из подземелья.

Международные дайверы 8 июля спасли четырех из 12 мальчиков и их 25-летнего футбольного тренера из пещеры в северном Таиланде, где они находятся более двух недель. Губернатор провинции Наронгсак Осоттханакон сказал, что трое из спасенных были доставлены в больницу на вертолете, а четвертый увезен скорой помощью.

Мальчики в возрасте 11–16 лет и их тренер изучали пещеру 23 июня, когда они оказались отрезаны от внешнего мира из-за сильного дождя.

Никакой информации о личностях тех, кто был спасен, не было опубликовано.



Министр внутренних дел Таиланда Анупонг Паоджинда сказал, что спасенные люди выглядят нормально, но им необходимо пройти дальнейшие медицинские осмотры. Паоджинда сказал, что те же дайверы, которые принимали участие в первом спасении, также проведут следующую операцию, потому что знакомы с условиями пещеры и с тем, как следует действовать. Спасатели должны перемещаться по опасному и сложному маршруту, чтобы добраться до оказавшейся в подземелье группы, и выбраться, прежде чем сильные дожди приведут к подъему воды в подземелье.