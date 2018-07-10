Москвичку отправили в наркодиспансер за плакат с оскорблением Путина

Жительницу Москвы Елену Козлову отправили в наркологический диспансер за одиночную акцию на Красной площади в поддержку политических заключенных. О своей госпитализации активистка рассказала "ОВД-Инфо".

Козлова вышла на акцию 1 июля с двумя плакатами: первый с надписью "Свободу Олегу Сенцову", а на втором была фраза с оскорблением в адрес президента России Владимира Путина. Активистку задержали и доставили в отдел полиции. По ее словам, к ней применяли физическую силу и приковывали наручниками к скамейке. После этого Козлову отправили в наркологическую клинику, где ее госпитализировали.

В августе 2015 года украинский режиссер Олег Сенцов и анархист Александр Кольченко были признаны виновными по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов на территории аннексированного Крыма. Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима, Кольченко – 10 лет колонии. Оба осужденных свою вину отрицают. Правозащитники признали их политзаключенными.​

14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в Лабытнанги, требуя освобождения украинских политзаключенных в России. После многочисленных акций в поддержку Сенцова в Кремле заявили, что общественный резонанс не повлияет на процедуру обмена украинца на россиян.