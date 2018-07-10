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Туск призвал Трампа "ценить своих европейских союзников"

Дональд Туск выступает на пресс-конференции в Брюсселе

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал президента США Дональда Трампа "ценить своих европейских союзников". Туск напомнил, что американский президент ежедневно критикует Европу за низкие военные расходы. Он выступил на пресс-конференции после подписания нового соглашения о сотрудничестве между Европейским союзом и НАТО, 10 июля, за день до начала саммита Североатлантического союза в Брюсселе.

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Туск призывает Трампа ценить европейских союзников
by Радио Свобода

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​"Я хотел бы обратиться к президенту Трампу, который долгое время критиковал Европу почти ежедневно, поскольку, по его мнению, европейцы вносят недостаточный вклад в общие оборонительные возможности и для жизни у США, – сказал Туск. – Дорогой президент Трамп! У Америки нет и не будет лучшего союзника, кроме Европы!" Он добавил: "Дорогая Америка! Цените ваших союзников, в конце концов, у вас их не так много". Туск призвал европейские страны "больше тратить на свою защиту, потому что все уважают союзника, который хорошо подготовлен и оснащен".

Ранее президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы страны НАТО выполнили свою задачу к 2024 году: потратить 2 процента своего валового внутреннего продукта на оборону. Некоторые европейские официальные лица выразили обеспокоенность тем, что поездка Трампа в Европу, которая также включает посещение Великобритании и саммит 16 июля с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, может привести к подрыву трансатлантического единства.

Примерно в то же самое время, когда выступал Туск, Трамп написал в твиттере перед поездкой в Европу и повторил свои призывы к членам европейских стран НАТО больше тратить на оборону.

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