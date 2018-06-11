Трамп раскритиковал союзников за "нечестную" торговлю

Президент США Дональд Трамп в понедельник продолжил критиковать участников "Большой семерки" через Twitter. В новой серии твитов, которую он написал из Сингапура, американский лидер обвинил американских союзников в несправедливой торговле и низких расходах на Североатлантический союз.

По его словам, Канада ежегодно получает около 100 миллиардов долларов в торговле с Соединенными Штатами, устанавливая 270-процентную пошлину на молочную продукцию из Америки. "И после этого Джастин делает обиженный вид, когда его призвали к ответу", — написал Трамп, имея в виду заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который назвал "оскорбительными" новые американские пошлины.

Напомнив, что торговый дефицит США составляет 800 миллиардов долларов, президент пообещал не позволить зарубежным странам сохранять положительный внешнеторговый баланс за счет американских налогоплательщиков, фермеров и рабочих.

В этот же список претензий вошло несправедливое, по мнению Трампа, распределение обязанностей по содержанию НАТО: США, считает глава Белого дома, оплачивают "почти всю стоимость НАТО для защиты стран", которые, уверен Трамп, "наживаются" на торговых отношениях с Америкой и при этом вносят лишь "крупицу" расходов на общую оборону.

Отдельно его возмутила позиция Германии, которая, по подсчетам Трампа, тратит на НАТО лишь 1 процент от ВВП по сравнению с 4 процентами, которые выделяет Вашингтон при гораздо большем ВВП. "Мы защищаем Европу, а потом нас ругают за наши торговые правила. Грядут перемены", — пригрозил он.

Накануне глава Нацсовета по торговле при Белом Доме Питер Наварро назвал слова Трюдо об американских торговых пошлинах "ударом ножом в спину" и отметил, что "есть особое место в аду для зарубежного лидера, который ведет недобросовестную дипломатию с президентом Трампом». Заявление Наварро прозвучало на фоне отказа Трампа подписывать итоговое коммюнике саммита "Большой восьмерки" из-за многочисленных разногласий, в том числе из-за американских пошлин на ввоз стали и аллюминия.

Германия и Франция подвергли позицию президента США резкой критике, заявив, что она подрывает доверие между союзниками. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что "международное сотрудничество не может быть основано на припадках гнева и проходных репликах". Глава МИД Канады Христя Фриланд назвала решение президента Трампа о повышении пошлин на импорт канадской стали и алюминия из соображений национальной безопасности "абсурдным и возмутительным для канадцев".