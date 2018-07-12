В городе Дераа - центре восстания в Сирии - войска Асада подняли флаг

Сирийское правительство подняло национальный флаг в четверг в районах города Дераа, которые в течение многих лет были в руках мятежников. Как отмечает агенство Рейтер, это стало главной победой президента Башара Асада на родине восстания против его правления. Государственное телевидение заявило, что сирийская армия подняла флаг возле почтового отделения, единственного правительственного здания в той части города, которое удерживалось повстанцами с первых дней восстания в 2011 году.

Правительственные силы, поддерживаемые российскими воздушными ударами, за последние три недели восстановили контроль над провинцией Дераа и вошли в стратегически важный важный регион вблизи Иордании и Израиля. Это знаменует собой еще одну веху в усилиях Асада по восстановлению контроля над Сирией, где, согласно оценкам, гражданская война унесла жизни сотни тысяч человек и привела к тому, что около 11 миллионов человек вынуждены были покинуть свои дома.

С помощью России и Ирана Асад восстановил контроль за большей частью Сирии. Антиасадские повстанцы по-прежнему контролируют кусок северо-запада страны, и большой кусок востока контролируется курдскими ополченцами.