Секретная свалка. На заводе в Москве нашли горы мусора

Жители московского района Люблино обнаружили свалку, которая находится прямо через дорогу от жилых домов в одном из бывших цехов литейно-механического завода. До этого местные жители чувствовали неприятный запах и видели мусоровозы, которые направлялись в сторону завода. Доказательства существования свалки появились несколько дней назад: один из жителей смог попасть на закрытую территорию и сфотографировать горы мусора через отверстие в крыше.

По словам активистки Анастасии Пташинской, первые сообщения о свалке появились четыре года назад, то есть сразу после закрытия завода. Но никто не обратил на них большого внимания, так как они появлялись на непопулярных ресурсах. Тогда эти сообщения даже не вызвали никакого обсуждения. Но этой весной от свалки пошел особенно сильный запах, поэтому местные жители начали бить тревогу.

Экологическая ситуация в районе и без свалки оставляет желать лучшего: рядом находится Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, чуть дальше к МКАД располагается ТЭЦ-22, а до 2014 года работал Люблинский литейно-механический завод.

Долгое время у жителей не было возможности подтвердить существование свалки: территория закрыта и охраняется, просто так на нее не попасть. Тем не менее, многие видели мусоровозы, которые направлялись на территорию завода. Некоторым удалось их заснять.

– Я вижу регулярно, как туда заезжают самосвалы с мусором, с 14-го этажа прекрасно это видно, – говорит местная жительница Мария, которая гуляет с детьми на площадке. – Когда ветер дует, это просто ужасно. Вы проходили когда-нибудь летом мимо помойки? Вот так и пахнет помойкой. Я написала обращение в администрацию чуть меньше месяца назад, но пока никакого ответа не получила.

По словам Анастасии Пташинской, активисты обращались в управу района, и руководство управы проводило встречу с местными жителями. На этой встрече им сказали, что свалка действительно есть, но так как территория завода не принадлежит городу, Управа ничего не может с этим сделать.

– Больше всего нас беспокоит, как к этому относится руководство района и префектура, – говорит Анастасия. – Не знать об этом они не могли: кто-то ведь заключает договоры с компаниями, которые вывозят сюда мусор. Насколько мы видим, власти не предпринимают никаких усилий. Это не локальная проблема, это проблема всего города. Ветер подул в одну сторону – накрыло районы Нагатинский Затон, Коломенское. Ветер подул в другую сторону – накрыло Капотню, Люблино, Кузьминки.

Радио Свобода направило запрос в управу района Люблино и префектуру ЮВАО. На момент публикации ответ не был получен.

Территория действительно не принадлежит городу: с недавнего времени землей владеет компания "МФС-ПИК", а свалку устроил один из арендаторов помещений, который появился при предыдущем владельце. В январе этого года "МФС-ПИК" купил у РЖД 60 га земли для строительства жилья. Несмотря на то, что "МФС-ПИК" теперь владеет территорией завода, они не могут повлиять на арендатора, который устроил свалку.

– Исторически на территории завода находились предприятия, действовавшие на основании договоров аренды, – говорит пресс-секретарь ПИК Татьяна Гулина-Сейранян. – Несколько месяцев назад ПИК стал fee-девелопером жилого проекта на этой территории, сразу после этого ПИК начал расторгать все договоры аренды. Некоторые арендаторы еще продолжают свою деятельность на территории завода, но до конца текущего года территория будет полностью очищена под строительство нового жилого проекта. ПИК не имеет права контролировать деятельность арендаторов. Единственное, что мы смогли сделать – это поставить нейтрализаторы запаха.

Радио Свобода обратилось за комментарием в РЖД, но на момент публикации ответ не был получен.

Тем временем, активисты намерены довести дело до конца и найти виновных.

– Мы хотим, чтобы виновные были найдены и названы жителям, чтобы они принесли извинения и понесли наказание, – говорит Анастасия Пташинская. – Я не сомневаюсь в том, что свалка в принципе когда-нибудь закроется, потому что она не нужна новым владельцам, и никому не нужен скандал. Тем не менее, преступление уже совершено, поэтому нужно с ним разбираться и наказывать виновных.