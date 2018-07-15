Парламент Грузии утвердил новый состав правительства

Грузинский парламент абсолютным большинством голосов выразил "вотум доверия" премьер-министру Мамуке Бахтадзе и обновленному составу правительства на заседании, завершившемся после полуночи. Глава кабинета министров назвал приоритетом мирное объединение страны, углубление экономических реформ и интеграцию в евроатлантические структуры.

За вотум доверия новому правительству Мамуки Бахтадзе проголосовал 101 депутат. Против – 12. Утверждение кабинета министров стало итогом многодневных дебатов и слушаний в парламентских фракциях. Впрочем, результат был предрешен, поскольку правящая партия "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили контролирует в законодательном органе более трех четвертей депутатских мандатов.

Выступая перед членами парламента, 36-летний премьер Мамука Бахтадзе обещал создать "европейское государство для мирного сосуществования с абхазскими и осетинскими согражданами". Он выразил готовность конструктивно сотрудничать со всеми политическими и общественными силами для решения "надпартийной задачи объединения страны". Среди других приоритетов председатель правительства назвал интеграцию в евроатлантические структуры, преодоление бедности и коренную реформу системы просвещения.

В новом составе правительства Грузии 11 министерских портфелей. В предыдущем правительстве Георгия Квирикашвили было 14 министерств. Число ведомств сокращено по предложению премьера, выступившего за создание "малого правительства" и уменьшение государственных расходов. Большинство министров, в том числе министры "силового блока" – пользующиеся доверием лидера правящей партии Бидзины Иванишвили, сохранили посты.