В Чите митингующие потребовали отставки президента Путина

В Чите участники митинга против повышения пенсионного возраста, НДС и цен на бензин потребовали отставки президента Владимира Путина и правительства России, сообщает «МБХ медиа».

Акция протеста была согласована с местными властями, на площадь Труда пришли около 120 человек. Среди протестных плакатов были и такие: «Зачем нам „гарант“, который ничего не гарантирует?», «Когда будем жить, как в Европе, тогда и будем обсуждать пенсионный возраст, как в Европе». Участники акции призвали земляков не голосовать за «Единую Россию» 9 сентября на выборах в краевое Законодательное собрание.

Организаторами митинга были член Забайкальского общественного движения «Гражданская солидарность» Владимир Миронычев и правозащитник Марина Савватеева.

13 июля Черновский районный суд города Читы удовлетворил иск активистов краевого общественного движения «Гражданское согласие», которые оспаривали отказ в проведении митинга против повышения пенсионного возраста, ставки НДС и цен на бензин.