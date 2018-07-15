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В Чите митингующие потребовали отставки президента Путина

Волна протестов прокатывается по городам России. Этот снимок сделан в Омсе 1 июля 2018

В Чите участники митинга против повышения пенсионного возраста, НДС и цен на бензин потребовали отставки президента Владимира Путина и правительства России, сообщает «МБХ медиа».

Акция протеста была согласована с местными властями, на площадь Труда пришли около 120 человек. Среди протестных плакатов были и такие: «Зачем нам „гарант“, который ничего не гарантирует?», «Когда будем жить, как в Европе, тогда и будем обсуждать пенсионный возраст, как в Европе». Участники акции призвали земляков не голосовать за «Единую Россию» 9 сентября на выборах в краевое Законодательное собрание.

Организаторами митинга были член Забайкальского общественного движения «Гражданская солидарность» Владимир Миронычев и правозащитник Марина Савватеева.

13 июля Черновский районный суд города Читы удовлетворил иск активистов краевого общественного движения «Гражданское согласие», которые оспаривали отказ в проведении митинга против повышения пенсионного возраста, ставки НДС и цен на бензин.

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