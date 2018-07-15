До встречи Путина с Трампом в Хельсинки осталось несколько часов

Дональд Трамп прибыл вечером в воскресенье в Хельсинки, где в понедельник состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Саммит Путин – Трамп привлекает внимание всех основных мировых СМИ. Главная интрига: о чём будут говорить два лидера с глазу на глаз. Во многих публикациях, посвящённых встрече в Хельсинки, отмечается, что впервые в истории подобных переговоров лидеров двух крупнейших мировых ядерных держав нет объявленной повестки дня. Еще несколько дней назад ожидалось, что в беседе Трампа с Путиным будут затрагиваться ситуация на востоке Украины и положение вокруг аннексированного Россией Крыма. Говорилось также о накопившихся проблемах в области ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия.

Однако, 13 июля, после обнародования в США обвинений, предъявленных двенадцати российским сотрудникам военной разведки, предположения о повестке дня изменились. В США стали слышны резкие возражения против "рукопожатия" Трампа с президентом России, который, по всей вероятности, лично руководил спецоперацией по вмешательству в американские выборы.

Другие говорили, что диалог с Россией надо поддерживать при любых обстоятельствах, а президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил это утверждение личным присутствием на финальном матче чемпионата мира по футболу в Москве 15 июля. Ранее французский президент заявил, что намерен обсудить с российским президентом главные спорные вопросы. Он пояснил, что, в частности, считает важной тему Украины, Минских договоренностей и деэскалации в восточноевропейском регионе.

Для освещения российско-американского саммита в Хельсинки прибыли журналисты основных мировых СМИ. Среди них группа обозревателей CNN, ревниво следящих за действиями Трампа. Ведь именно Трамп на днях, во время встречи с журналистами в британской резиденции Чекерс близ Лондона отказался предоставить слово корреспонденту CNN, в очередной раз назвав этот телеканал "фейковыми новостями". Один из аналитиков в вечернем воскресном эфире этого телеканала заметил: встреча в Хельсинки это победа Путина – ни в чём не уступив Западу – ни в вопросах Украины и Крыма, ни в вопросах прав человека, ни в признании вмешательства России в демократические процессы в США, – он добился диалога на равных с американским президентом.

Все минувшие дни пребывания Трампа в Великобритании там не прекращились протесты против его политики. 15-го июля, в канун встречи с президентом Путиным, подобные протесты начались в Хельсинки. Добавились, правда, и антипутинские протесты.