Суд продлил арест бывшему бухгалтеру "Седьмой студии"

Суд в Москве продлил до 23 мая домашний арест бывшему бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой, которую следствие обвиняет в хищении средств. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Масляевой предъявлено окончательное обвинение. В данный момент она знакомится с материалами дела. Предварительное следствие продлится до 19 июля.

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Его обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева. Серебренников, Итин и Масляева находятся под домашним арестом. Малобродского поместили в СИЗО. Российские и мировые деятели культуры неоднократно обращались с письмами в поддержку режиссера и его коллег. Серебренников обвинил Масляеву в оговоре и заявил, что следствие слушает только ее показания.