Мяч и два Мюллера

Доброе утро!

“Единая Россия” рекомендовала своим депутатам поддержать в первом чтении закон о пенсионной реформе. Сегодня Госдума завершает прием отзывов на законопроект, сегодня же его рассмотрит профильный комитет. В первом чтении пенсионную реформу парламент одобрит 19 июля. Хотя, по слухам, администрация президента еще в июне запретила употреблять словосочетание “пенсионная реформа”. Хорошо, сегодня больше не будем его употреблять, других новостей предостаточно:

Сегодня четвертая годовщина крушения MH17 над Донбассом и 65-й день голодовки Олега Сенцова.

В США россиянке предъявлены обвинения в попытке внедриться в организацию оружейных лоббистов, оказывающую поддержку республиканской партии.

Участники Pussy Riot получили по 15 суток ареста за акцию “Милиционер вступает в игру” во время финала ЧМ в “Лужниках”.

Путин и Трамп провели переговоры в Хельсинки, после которых на президента США обрушился шквал критики, хотя оба президента называли разговор успешным.

На пресс-конференции после переговоров Трамп высказался по поводу вмешательства России в американские выборы так, что получилось, что прав сразу и Путин, отрицающий факт вмешательства, и американские спецслужбы, на нем настаивающие.

Мяч на стороне Трампа

Столица Финляндии встретила президентов России и США двуязычными плакатами о свободе прессы. Центр Хельсинки был фактически перекрыт. Путин прилетел с опозданием, но Трамп, прилетевший накануне, все-таки умудрился опоздать еще больше и приехал во дворец президента Финляндии после Путина.

Еще до встречи Трамп опубликовал твит, в котором возлагал ответственность за ухудшении отношений между Россией и США на “дурь и глупость” американских властей. МИД России, у которого тоже есть твиттер, ответил: “Мы согласны”.

С глазу на глаз президенты общались больше двух часов, потом к ним присоединились министры иностранных дел и советники. Судя по сделанным позже заявлениям, руководству России и США удалось договориться “обеспечить безопасность Израиля”, координируя действия в Сирии, продолжить работу по сокращению ядерных потенциалов, собрать “капитанов бизнеса” обеих стран в специальную группу, чтобы они тоже улучшали отношения, и содействовать друг другу в расследованиях, которые ведут правоохранительные органы (об этом ниже).

Украина и “дело Скрипалей”, похоже, не обсуждались: во всяком случае, на пресс-конференции о разногласии двух стран по поводу аннексии Крыма сказал только Путин. Никакого итогового документа принято не было. В завершение Путин кинул Трампу фирменный футбольный мяч Чемпионата мира-2018 и сказал, что теперь “мяч на его стороне”.

“Никому нельзя верить”

Этой аксиомой киношного шефа гестапо Мюллера Путин ответил на вопросы журналистов о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Трамп этому принципу не последовал: из его заявлений получалось, что он верит и Путину, отрицающему вмешательство, и собственным спецслужбам, на нем настаивающим.

Путин, который всегда в таких случаях говорит, что истину может установить только суд, великодушно пообещал допустить в Россию следователей из команды (реального, не киношного) спецпрокурора Мюллера, чтобы они допросили россиян, которых американцы считают сотрудниками ГРУ и обвиняют в организации кибератак и краже документов в ходе американской предвыборной кампании. В обмен, правда, Путин попросил пустить в США российских следователей, которые занимаются основателем фонда Hermitage Capital Биллом Браудером, обвиняемым в России в неуплате налогов.

Что же до россиян, обвиненных в манипуляции соцсетями и связанных с “фабрикой троллей” Евгения Пригожина, то Путин снова сравнил своего повара Пригожина с Джорджем Соросом: оба, мол, во все вмешиваются, но при чем здесь государство?

Стрелы критики и стрелковая ассоциация

В США высказывания Трампа о российском вмешательстве в выборы жестко раскритиковали как демократы, так и многие республиканцы. В Европе итоги этой встречи тоже восторга не вызвали – вот комментарий немецкого журналиста Бориса Райтшустера.

Американская юстиция тем временем не дремлет: в США задержана россиянка Мария Бутина, которую обвиняют в работе на иностранное государство без предварительного уведомления властей. Ей грозит до пяти лет. В сообщении минюста не указываются конкретные имена и организации, но из приведенных там данных понятно, что Бутина, по версии обвинения, работала в интересах зампреда ЦБ РФ Александра Торшина, стараясь проводить интересы России через Национальную стрелковую ассоциацию, имеющую большое влияние на американскую политику.

Украина, о которой на саммите промолчали

Сегодня 65-й день голодовки украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Чемпионат закончился, саммит прошел, и надежды на его освобождение под давлением мирового сообщества тают. Вот здесь можно посмотреть, как он выглядел примерно месяц назад, на 18-й день голодовки.

Сегодня же – четвертая годовщина крушения малазийского “Боинга” над Донбассом, жертвами которого стали 298 человек, более двухсот из которых были гражданами Нидерландов. Накануне главы МИД стран “большой семерки” призвали Кремль отчитаться за “свою роль” в этой трагедии. Нидерланды и Австралия официально обвинили России в причастности к катастрофе в конце мая.

Суды, приговоры, казаки

Четверо участников Pussy Riot получили 15 суток ареста за акцию “Милиционер вступает в игру” во время финала Чемпионата мира по футболу. Сегодня ЕСПЧ должен огласить решение по жалобе на уголовное дело в связи с самой знаменитой акцией группы “Богородица, Путина прогони”.

получили 15 суток ареста за акцию “Милиционер вступает в игру” во время финала Чемпионата мира по футболу. Сегодня ЕСПЧ должен огласить решение по жалобе на уголовное дело в связи с самой знаменитой акцией группы “Богородица, Путина прогони”. “Бога Кузю” приговорили к пяти годам колонии за мошенничество и создание деструктивной секты. Как она была устроена, объясняется тут.

приговорили к пяти годам колонии за мошенничество и создание деструктивной секты. Как она была устроена, объясняется тут. Главу карельского “Мемориала” Юрия Дмитриева этапировали в Петербург для проведения новой психиатрической экспертизы (прежняя, в Москве, не нашла у него отклонений).

этапировали в Петербург для проведения новой психиатрической экспертизы (прежняя, в Москве, не нашла у него отклонений). Депутату от КПРФ Рашкину удалось выяснить, что казаки получили от мэрии Москвы грант в 32,6 млн рублей на помощь бездомным. К разгону акции “Он нам не царь” в мае этого года казаки, по данным прокуратуры города, не привлекались.

Ссылки сегодня начнем с растений.

“Даже коалы, вероятно, не смогут уверенно различить описанные учеными 822 вида эвкалипта”. Систематик Тимофей Чернов рассказывает, как в биологии складывалось понятие вида.

Книжки и новые медиа. Интервью с главным редактором Издательства Ивана Лимбаха Ириной Кравцовой о том, как сделать популярным литпамятник XVII века, или фрагмент из книжки американского историка искусства Майкла Раша про интерактивное интернет-искусство.

Здесь рассказывается о немецком городе Магдебурге и том, что стало теперь с казармами, где почти полвека жили советские военные (с картинками и даже с видео).

Искренне Ваши,

Семь Сорок