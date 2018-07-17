Комиссар СЕ по правам человека просит Чайку освободить Титиева

Глава комиссии Совета Европы по правам человека Дуня Миятович обратилась к Генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой освободить из-под стражи главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева. Правозащитника, задержанного 9 января, обвиняют в хранении наркотиков.

В письме Миятович просит принять "решительные меры для обеспечения соблюдения прав Титиева, в том числе путем незамедлительного его освобождения из-под стражи". Она также интересуется действиями российской прокуратуры в связи с решением провести проверку сообщений о нарушениях в деле Титиева.

Представитель Совета Европы напоминает, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова и глава Совета по правам человека Михаил Федотов предлагали перенести рассмотрение дела в другой регион — это указывает на наличие сомнений в соблюдении прав Титиева, если дело останется в Чечне, — подчеркивает Миятович.

Оюба Титиева судят в Чечне по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитник заявил, что пакет с запрещенным веществом под пассажирское сиденье его автомобиля подбросил полицейский. Правозащитные организации считают дело сфабрикованным и требуют освободить главу чеченского "Мемориала".

9 июля суд в Чечне продлил арест Титиева ещё на полгода.