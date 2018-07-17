Прокуратура сочла бывшего посла США Макфола "причастным к делу Браудера"

В Генеральной прокуратуре России назвали имена сотрудников спецслужб и госслужащих США, причастных к "незаконной деятельности" основателя британского фонда Hermitage Сapital Уильяма Браудера, среди них оказался и экс-посол США в России Майкл Макфол. Об этом сообщил начальник управления Генпрокуратуры России Александр Куренной.

По его словам, под руководством Макфола в 2009-2010 годах компилировались докладные записки в Госдепартамент США из Москвы по ходу следствия о деле юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, сообщает "Интерфакс".

На пресс-конференции в Хельсинки президент России Владимир Путин предложил американской стороне направить в Россию сотрудников следственной группы спецпрокурора Роберта Мюллера, чтобы допросить тех "якобы разведчиков ГРУ", которых в США подозревают во вмешательстве в американские выборы. Путин, однако, добавил, что российская сторона в таком случае будет ожидать от американской разрешения на допрос тех "представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в противоправных действиях на территории России". Путин упомянул так называемое дело Hermitage Capital – фонда, возглавляемого финансистом Биллом Браудером, осужденным в России "за мошенничество". По словам российского президента, Браудер незаконно вывел из России $1,5 млрд, из них $400 млн пошли на избирательную кампанию Хиллари Клинтон.

Бил Браудер возглавляет кампанию по расследованию хищения налога на прибыль, уплаченного фондом Hermitage Capital в российский бюджет по итогам 2006 года, и поиска убийц юриста фонда Сергея Магнитского, выявившего это хищение.