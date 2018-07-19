Прокуратура попросила шесть лет колонии для полковника СК Ламонова

В четверг на заседании Московского городского суда прокуратура потребовала приговорить к шести годам колонии строгого режима заместителя главы управления собственной безопасности Следственного комитета Александра Ламонова. Его обвиняют в получении взятки от "вора в законе" Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Об этом сообщает агентство "Москва".

Ранее Ламонов признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Его дело рассматривалось в особом порядке, а процесс проходил в закрытом режиме.

Высокопоставленные сотрудники Следственного комитета России Михаил Максименко, Денис Никандров и Александр Ламонов были задержаны в июле 2016 года по обвинению в получении взятки в 500 тысяч долларов от криминального авторитета Шакро Молодого. В обмен работники ведомства должны были поспособствовать освобождению из СИЗО его сообщника Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец.

20 апреля Максименко был приговорен Московским городским судом к 13 годам колонии строгого режима.

Сам Шакро Молодой в марте был осужден на 9 лет и 10 месяцев колонии. Кочуйков получил на один год меньше. По версии следствия, "вор в законе" и его сообщники вымогали у владелицы московского ресторана Elements Жанны Ким 8 миллионов рублей. Это привело к перестрелке у заведения в декабре 2015 года. Тогда погибли два человека. Шакро Молодого также признали виновным в вымогательстве у генерального директора компании "Норднефтегаз" Льва Гарамова.