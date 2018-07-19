Google начал показывать фотографии Трампа по запросу "idiot"

Google начал показывать фотографии Дональда Трампа по запросу "idiot" ("идиот"). Этого пытались добиться тролли из социальной сети Reddit. Поисковик удалось обмануть из-за того, что об этом написали американские и британские СМИ, отмечает "Медуза".

Издание отмечает, что фотографии президента США начали появляться в выдаче по запросу "idiot" после того, как жители Британии вернули в музыкальные чарты песню American Idiot группы Green Day. Они сделали это в знак протеста к визиту Трампа в Лондон.

Пользователи Reddit после этого устроили флешмоб и начали массово публиковать посты со словом "idiot" и фотографией Трампа. Об этом написали такие СМИ, как The Guardian, Fortune и Business Insider. Это повлияло на алгоритмы Google, и поисковик по запросу "idiot" стал показывать фотографии Дональда Трампа на первой странице выдачи.

Трамп посетил Лондон на прошлой неделе. Жители города встретили его театрализованными протестами. В частности, активисты подняли в воздух перед зданием парламента так называемого "Младенца Трампа" – шестиметровую надувную оранжевую куклу с телом ребенка в подгузнике и недовольным лицом американского президента.