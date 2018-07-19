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Google начал показывать фотографии Трампа по запросу "idiot"

Скриншот первой страницы выдачи Google по запросу "idiot"

Google начал показывать фотографии Дональда Трампа по запросу "idiot" ("идиот"). Этого пытались добиться тролли из социальной сети Reddit. Поисковик удалось обмануть из-за того, что об этом написали американские и британские СМИ, отмечает "Медуза".

Издание отмечает, что фотографии президента США начали появляться в выдаче по запросу "idiot" после того, как жители Британии вернули в музыкальные чарты песню American Idiot группы Green Day. Они сделали это в знак протеста к визиту Трампа в Лондон.

Пользователи Reddit после этого устроили флешмоб и начали массово публиковать посты со словом "idiot" и фотографией Трампа. Об этом написали такие СМИ, как The Guardian, Fortune и Business Insider. Это повлияло на алгоритмы Google, и поисковик по запросу "idiot" стал показывать фотографии Дональда Трампа на первой странице выдачи.

Трамп посетил Лондон на прошлой неделе. Жители города встретили его театрализованными протестами. В частности, активисты подняли в воздух перед зданием парламента так называемого "Младенца Трампа" – шестиметровую надувную оранжевую куклу с телом ребенка в подгузнике и недовольным лицом американского президента.

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