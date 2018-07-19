Третья мировая из-за Черногории. Делает ли Трамп работу Путина?

Президент США Дональд Трамп побаивается черногорцев – жителей самой маленькой из республик бывшей Югославии, с населением чуть более 600 тысяч человек. Он считает их "очень сильным и очень агрессивным народом" и опасается, что из-за Черногории может однажды начаться Третья мировая война.

Все это следует из последнего интервью Трампа ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, которое президент дал вскоре после возвращения из поездки в Европу – во время нее он поучаствовал в саммите НАТО в Брюсселе, посетил Великобританию, а затем слетал в Хельсинки на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Вопрос Карлсона, в котором упоминалась Черногория, касался как раз устройства НАТО: статья 5 устава этой организации расценивает нападение на одного из членов союза как нападение на всех. Черногория – самый "свежий" член НАТО, она присоединилась к этой организации в июне прошлого года.

​Карлсон: [Устав НАТО] обязывает каждого члена организации защищать другую страну НАТО, подвергшуюся нападению. Допустим, если атаке подвергнется Черногория, которая вступила в НАТО в прошлом году, почему мой сын должен будет идти защищать Черногорию? Почему это так?

Трамп: Я понимаю, о чем вы говорите. Я задавался тем же самым вопросом. Черногория – маленькая страна с очень сильным народом.

Карлсон: Да, ничего против них… или Албания…

Трамп: Да, очень сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут проявить агрессивность и – поздравляю с началом Третьей мировой войны! Я это понимаю, но так это [обязательства в рамках НАТО] было заведено. Вы знаете, я пришел сюда (на пост президента. – Прим. РС) лишь чуть более полутора лет назад, но когда 3–4 дня назад я разговаривал [с союзниками по НАТО], я сказал им: вам нужно платить, нужно платить! И генеральный секретарь [НАТО Йенс Столтенберг] сказал, что в прошлом году благодаря президенту Трампу было выделено дополнительно 44 миллиарда долларов на нужды НАТО. В этом году будет еще больше. Страны [НАТО] согласились с тем, что с их стороны было крайне нечестно платить недостаточно. Они не платили, а мы их защищали. Добавьте это к вашей маленькой формуле, касающейся Черногории.

Таким образом, президент Трамп вернулся к одной из своих излюбленных тем: европейские союзники по НАТО недостаточно финансируют эту организацию, пользуясь оборонительным "зонтиком" США, раскрытым над Европой. По мнению многих западных аналитиков, концепция "вам следует больше платить" отражает общее недоверие Дональда Трампа к международным организациям и многосторонним соглашениям. Им он предпочитает двусторонние переговоры с лидерами других стран, вроде хельсинкского свидания с Путиным.

Как раз это Трампу и ставят в вину его оппоненты, в том числе в связи со словами о Черногории. "В момент, когда вы начинаете рассуждать о том, должны ли мы защищать тех или иных союзников в зависимости от того, велики ли они или малы, вы сеете сомнения. Я снова прихожу к мысли, что президент Трамп делает за Путина его работу", – заявил в интервью журналу Time бывший руководитель отдела политического планирования НАТО Фабрис Потье. Возмутился словами президента и сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США (2008) Джон Маккейн:

​Народ Черногории смело противостоял давлению со стороны России, чтобы принять демократию. Сенат [США] проголосовал 97-2 в поддержку вступления этой страны в НАТО. Нападая на Черногорию, президент непосредственно играет на руку Путину.

Другие критики Трампа даже выстраивают схему получения Кремлем политической прибыли:

​Путин хотел лишить Черногорию независимости, чтобы у него и Дерипаски был вассал на Адриатике. Черногория не согласилась и повернула на Запад. Путин попытался устроить там переворот, но у него не получилось. Черногория вступила в НАТО. Теперь Трамп нападает на Черногорию и подрывает наши обязательства в рамках НАТО. Выгода [для Путина].

В обоих случаях упоминаются события 2016 года, когда черногорские власти после парламентских выборов объявили о том, что местные прокремлевские силы при участии российских националистических кругов готовили государственный переворот в Черногории. В настоящий момент суд по этому делу продолжается, оба россиянина, подозреваемых в причастности к попытке переворота, объявлены в международный розыск. Россия категорически отрицает какие-либо обвинения в свой адрес.

Джон Шиндлер, американский аналитик, специализирующийся на проблемах безопасности, рассуждая о словах Дональда Трампа о Черногории, проводит сразу несколько исторических параллелей:

"Накануне Второй мировой войны левый французский политик Марсель Деа спрашивал: "Зачем умирать за Данциг?", размышляя над тем, зачем Парижу сражаться за далекий город, ставший предметом спора между Польшей и нацистской Германией. Характерно, что позднее Деа стал сотрудничать с нацистами, а Франция вместе с Великобританией действительно вступила в сентябре 1939 года в войну за Польшу.

Подгорица (столица Черногории. – Прим. РС) не Данциг, и сейчас нет сколько-нибудь реалистичного сценария, при котором Черногория втянула бы НАТО в большую войну. Москва, при всей своей риторике о "православных славянских братьях", знает цену, которую России пришлось в последний раз заплатить, когда безумные сербские террористы втянули ее в войну на Балканах (имеется в виду начало Первой мировой войны. – Прим. РС). Тем не менее режим Путина хочет, чтобы на Западе думали, будто риск реален. Как ни странно, то же самое делает и американский президент".

Что касается самой Черногории, то там обошлись без глубоких аналитических выкладок, а просто обиделись на Дональда Трампа. Бывший председатель парламента этой страны Ранко Кривокапич в интервью Би-би-си назвал Трампа "самым странным президентом в истории США" и отметил, что "внешняя политика – не самое сильное его место".

Многие наблюдатели вспомнили и о прошлогоднем эпизоде, когда на предыдущем саммите НАТО Дональд Трамп, спеша оказаться в первом ряду перед совместным фотографированием лидеров стран союза, довольно невежливо отодвинул в сторону премьер-министра Черногории Душко Марковича. Сам Маркович, впрочем, назвал случившееся тогда "безобидным инцидентом":

Но, пожалуй, еще больше, чем обиженных, сейчас оказалось тех, кто воспринял высказывание американского президента с юмором.

​Дорогой Дональд Трамп, эта песенка была популярна, когда я был ребенком:

Черногория идет в бой, Черногория идет в бой,

Один хочет, 300 не хотят, один хочет, 300 не хотят,

Да и тому одному не больно-то хочется…

Ну, если Дональд Трамп прикажет Черногории начать 3-ю мировую, начнем, со всеми теми мощными самолетами и бомбами, что у нас есть.

Из комментариев читателей к статье о высказывании Трампа в черногорской газете "Виести":

"Знаете, что говорит мой дед? Мило – вечный (президент Черногории Мило Джуканович. – Прим. РС), Мило шестерых американских президентов пережил, находясь у власти!"

"Знает Трамп, что Черногория – это троянский конь"

"Куда конь с копытом, туда и рак с клешней… Это был комментарий к вступлению Черногории в НАТО".

В четверг черногорское правительство выступило с заявлением, в котором говорится, что эта страна "в качестве нового члена НАТО и кандидата в члены ЕС участвует в поддержании мира и стабильности не только в Европе, но и – бок о бок с американскими солдатами – в Афганистане".

Эпизод с Черногорией стал очередной главой в затянувшемся "послесловии" к европейскому турне Дональда Трампа. После этой поездки Трамп подвергся критике не только за высказывания в адрес маленькой балканской страны, но в первую очередь за слишком мягкое, как показалось его оппонентам, поведение на встрече с Владимиром Путиным. Трамп даже вынужден был отказаться от некоторых своих слов, сказанных в Хельсинки на совместной пресс-конференции с Путиным.

Однако, несмотря на большой и по преимуществу негативный для Белого дома резонанс, который вызвала поездка Трампа, она, по последним данным социологов, никак не сказалась на уровне его поддержки избирателями. 42% американцев удовлетворены работой Трампа на посту главы государства – этот уровень соответствует популярности большинства других президентов США на соответствующем этапе правления. При этом 71% сторонников Республиканской партии (но лишь 14% демократов) поддерживают политику президента в отношении России.