Президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в Вашингтон. Об этом в твиттере написала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Визит президента России предлагается организовать осенью этого года. Сообщается, что обсуждение поездки уже началось.

Ранее в четверг Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Путиным. По его мнению, переговоры с российским лидером в Хельсинки имели "огромный успех для всех, кроме СМИ, распространяющих лживые новости". С таким заявлением Трамп выступил после того, как в США его подвергли критике за слабую позицию на прошедшей 16 июля встрече.

Переговоры Трампа и Путина в Хельсинки продолжались более двух часов. На итоговой пресс-конференции президент США заявил, что в вопросе о возможном вмешательстве Кремля в американские выборы верит и разведке США, и Путину, который отрицает все обвинения.