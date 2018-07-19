Трамп отказал Путину в допросе американских чиновников

Дональд Трамп отказался от идеи допроса россиян по делу о вмешательстве Кремля в американские выборы в обмен на допрос российскими следователями граждан США по так называемому делу Браудера.

С таким предложением на переговорах в Хельсинки выступал президент России Владимир Путин. О том, что Трамп отказался от сделки, сообщила пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс. "Мы надеемся, президент Путин позволит 12 россиянам приехать в Соединенные Штаты, чтобы доказать свою невиновность", – добавил Сандерс.

На прошлой неделе США предъявили 12 предполагаемым сотрудникам российской разведки обвинения во вмешательстве в американские выборы. 16 июля на переговорах в Хельсинки Путин заявил, что Россия готова организовать допрос россиян в обмен на допрос американских чиновников по делу Уильяма Браудера, главы фонда Hermitage Capital и одного из инициаторов принятия в США "закона Магнитского". Среди тех, кого предполагалось допросить, называлось имя Майкла Макфола, бывшего посла США в России.

О том, что Трамп отказался от этого предложения, Белый дом заявил за несколько минут до того, как Сенат США практически единогласно принял резолюцию против допроса американских граждан.