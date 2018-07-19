Трамп отказал Путину в допросе американских чиновников

Дональд Трамп отказался от идеи допроса россиян по делу о вмешательстве Кремля в американские выборы в обмен на допрос российскими следователями граждан США по так называемому делу Браудера.
С таким предложением на переговорах в Хельсинки выступал президент России Владимир Путин. О том, что Трамп отказался от сделки, сообщила пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс. "Мы надеемся, президент Путин позволит 12 россиянам приехать в Соединенные Штаты, чтобы доказать свою невиновность", – добавил Сандерс.
На прошлой неделе США предъявили 12 предполагаемым сотрудникам российской разведки обвинения во вмешательстве в американские выборы. 16 июля на переговорах в Хельсинки Путин заявил, что Россия готова организовать допрос россиян в обмен на допрос американских чиновников по делу Уильяма Браудера, главы фонда Hermitage Capital и одного из инициаторов принятия в США "закона Магнитского". Среди тех, кого предполагалось допросить, называлось имя Майкла Макфола, бывшего посла США в России.
О том, что Трамп отказался от этого предложения, Белый дом заявил за несколько минут до того, как Сенат США практически единогласно принял резолюцию против допроса американских граждан.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.