Членам ОНК разрешили снимать случаи нарушения прав заключенных

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет представителям общественных наблюдательных комиссий (ОНК) совершать фото- и видеофиксацию нарушения прав осужденных и обвиняемых в местах лишения свободы.

Документ, опубликованный накануне, также расширяет количество мест, в которых могут оказаться члены комиссий. Теперь в этот список попали и психиатрические больницы.

При этом в законе прописаны правила для тех, кто хочет стать участником ОНК. Общественным наблюдателем, в частности, не сможет быть человек, у которого не погашена судимость или есть родственники, отбывающие наказание. Также некоммерческие организации, признанные "иностранными агентами", не смогут выдвигать своих кандидатов.

Ограничением для работы членов ОНК станет необходимость получить письменное согласие заключенных или их опекунов. Съемка мест лишения свободы может производиться только с разрешения начальника учреждения.