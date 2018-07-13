Российские писатели и журналисты поздравили Сенцова с днем рождения

Российские писатели и журналисты поздравили с днем рождения украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии строго режима по обвинению в терроризме. Письмо от членов ассоциации "Свободное слово" поступило на обработку цензором в колонию города Лабытнанги, сообщает издание Colta.ru.

13 июля Сенцову исполняется 42 года. Деятели культуры выразили надежду, что режиссер и другие украинские заключенные вернутся домой. Среди подписавших письмо: писатели Владимир Войнович, Александр Генис, Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, драматург Александр Гельман, журналисты Зоя Светова и Сергей Пархоменко.

14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Согласно данным правозащитников, в России по политическим мотивам отбывают срок 64 украинца. Адвокат Дмитрий Динзе рассказал Радио Свобода, что у Сенцова могут отказать почки.



Украинский режиссер осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Сенцов свою вину не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками.