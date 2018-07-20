СМИ: идея референдума в Донбассе не содержит "крымского сценария"

Инициатива Владимира Путина о проведении референдума в Донбассе не предполагает "крымского сценария", сообщает Интерфакс со ссылкой на "российский информированный источник".

По словам собеседника агентства, "речь о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины" и "чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права".

Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе не предусматривают какого-либо референдума.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Владимир Путин, встречаясь в Хельсинки 16 июля с президентом США, предложил Дональду Трампу провести референдум в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках. Как утверждают собеседники агентства, Трамп, в свою очередь, попросил Путина пока не говорить об этой идее публично, чтобы ее "обдумать".

В американском Белом доме пока не комментировали информацию о предложении референдума. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что по Донбассу "обсуждались некоторые новые идеи", которые "будут прорабатываться". О том, что некие новые предложения о разрешении конфликта на Украине обсуждались на встрече, заявил также посол России в США Анатолий Антонов.

Конфликт в Донбассе длится с 2014 года. За это время в нем погибли более 10 тысяч человек. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной поддержке сепаратистов. Россия эти обвинения отрицает.

18 января 2018 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о реинтеграции Донбасса. Россия признается в законе "агрессором и оккупантом", а главной целью документа называется освобождение оккупированных территорий и восстановление целостности Украины.