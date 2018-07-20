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В Ярославле активиста задержали из-за "нацистского стишка"

Сотрудники полиции, иллюстративное фото

Сегодня в Ярославле сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом задержали активиста Александра Ормана. Поводом послужило некое нацистское стихотворение, якобы опубликованное с его IP-адреса. Задержанный сообщил правозащитному порталу "ОВД-Инфо", что часто открывал доступ к своему роутеру.

Орман рассказал, что его задержали утром сразу после выхода из подъезда, после чего доставили в отделение с заломленными руками. Там активиста обвинили в публикации "нацистского стишка" на его странице в социальной сети "ВКонтакте". Также ему рассказали о создании группы некоего киллера с его IP-адреса. Сотрудники МВД требовали от Ормана показаний.

Сам активист утверждает, что у него нет страницы во "ВКонтакте", и он не мог сделать данную публикацию. Орман связывает задержание со своим братом, который проходит по другому делу. При этом задержанный уточнил, что регулярно участвует в акциях протеста.

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