Минниханов попросил Путина вернуть пиво на стадионы ради православных

Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил президенту России Владимиру Путину подумать над возвращением на стадионы продажи пива. По словам главы республики, он заботится о "православных братьях". Об этом Минниханов заявил в пятницу на заседании совета по спорту и совета организационного комитета "Россия-2018", сообщает ТАСС.

Глава Татарстана заявил, что в Казани за время проведения чемпионата мира по футболу было продано пива на 89 миллионов рублей. Минниханов отметил, что при этом "никаких эксцессов, никаких проблем не было".

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. В финальном матче встретились сборная Франции и Хорватии. Победу одержали французы со счетом 4:2. О бойкоте чемпионата мира заявили официальные делегации четырех стран – участниц турнира: Австралии, Великобритании, Исландии и Польши.





