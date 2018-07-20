Киев и Вашингтон отвергли идею референдума в Донбассе

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отвергла любые предположения о возможности проведения на востоке Украины какого-либо референдума. На своей странице в Фейсбуке она написала: "Никаких референдумов под дулами автоматов и размещенными под школами и детсадами оккупированного Донецка и Луганска российскими танками".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Владимир Путин, встречаясь в Хельсинки 16 июля с президентом США, предложил Дональду Трампу провести референдум в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках. Как утверждают собеседники агентства, Трамп, в свою очередь, попросил Путина пока не говорить об этой идее публично, чтобы ее "обдумать".

​Белый дом заявил в пятницу, что "не рассматривает возможность поддержки" высказанного Владимиром Путиным призыва к референдуму на востоке Украины после встречи президента Дональда Трампа с президентом России, информирует "Голос Америки".

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил 20 июля, что два лидера во время их Хельсинкского саммита обсудили возможность проведения референдума в контролируемых пророссийскими сепаратистами районах на востоке Украины, отмечается в публикации "Голоса Америки".

Представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркиз заявил, что соглашения между Россией и властями Украины о разрешении конфликта в Донбассе "не предусматривают никакой возможности референдума". Он добавил, что любые усилия по организации "так называемого референдума" будут "нелегитимными".