Дело о пытках в ярославской колонии: отстранены 17 сотрудников ФСИН

В ярославкой колонии, где летом 2017 года произошло избиение заключенного, отстранены от исполнения обязанностей 17 сотрудников. Об этом агентству ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Факты избиения заключенного в ярославской колонии были опубликованы на сайте "Новой газеты". Текст сопровождался 10-минутной видеозаписью, которую предоставили юристы фонда "Общественный вердикт". На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. Юристы фонда считают, что это был заключенный Евгений Макаров.

По словам Сергея Бабуркина, в эти дни в колонии работают представители ФСИН из Москвы и сотрудники регионального управления ведомства. Проверку осуществляет прокуратура Ярославской области. По данным Бабуркина, прокуроры опрашивают осужденных.

Говоря о ситуации в самой колонии, Бабуркин отметил, что обстановка там стабильная, исправительное учреждение работает в обычном режиме.

Он также рассказал, что обращение Макарова об избиении в колонии поступило к нему 2 июля 2017 года. 3 июля, по его словам, он обратился с запросом в прокуратуру Ярославской области с требованием организовать проверку, а также при необходимости принять меры прокурорского реагирования. Результаты проверки подтвердили, что характер и локализация обнаруженных у Макарова травм говорит "о несоразмерном применении физической силы и специальных средств со стороны должностных лиц ИК-1", сказал Бабуркин. Материалы проверки были переданы в региональное управление Следственного комитета России, прокуратура внесла представление в адрес областного управления ФСИН России.

Публикации об избиениях в ярославской колонии №1 появлялись в СМИ и ранее. В апреле 2017 года сообщалось об избиении заключенных, среди которых был фигурант так называемого "болотного дела" Иван Непомнящих и еще два человека. Управление ФСИН по Ярославской области опровергло сообщения об избиениях. По данным ведомства, Непомнящих осмотрели медики и не обнаружили телесных повреждений. В июне 2017 года следствие отменило отказ в возбуждении уголовного дела об избиении в исправительной колонии №1, была начата новая проверка.