Уголовное дело на главу штаба Навального в Кемерове закрыли

Следственный комитет закрыл уголовное дело главы штаба Алексея Навального в Кемерове Ксении Пахомовой. Активистку подозревали в оскорблении судьи. Из текста уведомления, датированного 4 июля, следует, что дело закрыто из-за отсутствия события преступления, а за Пахомовой остается право на реабилитацию. Активистка уточнила, что получила это письмо лишь недавно.

​Согласно постановлению о возбуждении дела за "неуважение к суду и оскорбление участников судебного разбирательства", Ксения Пахомова оскорбила судью в помещении суда 6 апреля. Перед этим у активистки провели обыск, изъяли технику из-за того, что она опубликовала видео, на котором зафиксирован ход судебного разбирательства по делу блогера Станислава Калиниченко, а также его жалобы на угрозы насилием и убийством.

Уголовное дело на Калиниченко завели после того, как он пожаловался в правоохранительные органы, что восемь полицейских в 2016 году избивали и душили его. Полиция отказала ему в возбуждении дела по факту избиения, но в итоге он сам стал обвиняемым в нанесении побоев сотруднику полиции при задержании.

Пахомову арестовали на двое суток после прошедшей 28 января протестной акции "забастовка избирателей". Другие задержанные участники акции получили по несколько суток ареста либо штрафы. Сама Пахомова неоднократно сообщала об административном давлении на нее и ее родственников из-за ее политической деятельности.