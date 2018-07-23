Отказ регистрировать Балакина на выборах мэра признан незаконным

Мосгорсуд обязал столичную избирательную комиссию зарегистрировать основателя строительной компании "СУ-155" Михаила Балакина кандидатом на выборах мэра города. Решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации было признано незаконным, сообщают "Ведомости".

В понедельник суд постановил, что нет никаких данных о недостоверности подписей в документах, поданных Балакиным. Заявление муниципальных депутатов, сообщивших об отзыве голосов по личным обстоятельствам и из-за смены политических взглядов, Мосгорсуд не счел причиной для признания их подписей недействительными.

В минувшую пятницу началось рассмотрение иска Балакина. Именно тогда выяснилось, что с просьбой отозвать подписи в Мосгоризбирком обратились трое муниципальных депутатов от "Единой России".

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал на них кандидатами действующего мэра Сергея Собянина, депутата Госдумы Михаила Дегтярева (ЛДПР), главу муниципального района Таганский Илью Свиридова ("Справедливая Россия") и предпринимателя Вадима Кумина (КПРФ).​ Согласно сегодняшнему решению суда, Михаила Балакина должны зарегистрировать в течение пяти дней.

В мэры Москвы пытались выдвинуться представители несистемной оппозиции Илья Яшин и Дмитрий Гудков, однако оба не собрали необходимое число подписей муниципальных депутатов.