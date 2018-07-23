Судье досталось элитное жилье после решения в пользу московских властей

Судья Тропарево-Никулинского районного суда Москвы Айгуль Шайхутдинова приобрела на особых условиях элитное жилье в доме, который предназначался для расселенных очередников, молодых семей и сирот, сообщает телеканал "Дождь".

Согласно выписке из Росреестра, Шайхутдинова приобрела квартиру в Большом Тишинском переулке 15 июня 2018 года. Жилье в этом доме реализует контролируемая мэрией Москвы компания "Мосреалстрой". Квартиру, доставшуюся Шайхутдиновой, продали отдельно по распоряжению правительства Москвы. Ее кадастровая стоимость - почти 13 миллионов рублей, но, как утверждают источники "Дождя", жилье, проданное по распоряжению московских властей, имеет сильно заниженную стоимость.

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При этом Шайхутдинова получила возможность купить элитную квартиру через месяц после судебного решения в пользу организации ОАО "Управление экспериментальной застройки микрорайонов", которую контролирует департамент строительства Москвы.