Судье досталось элитное жилье после решения в пользу московских властей

Судья Тропарево-Никулинского районного суда Москвы Айгуль Шайхутдинова приобрела на особых условиях элитное жилье в доме, который предназначался для расселенных очередников, молодых семей и сирот, сообщает телеканал "Дождь".
Согласно выписке из Росреестра, Шайхутдинова приобрела квартиру в Большом Тишинском переулке 15 июня 2018 года. Жилье в этом доме реализует контролируемая мэрией Москвы компания "Мосреалстрой". Квартиру, доставшуюся Шайхутдиновой, продали отдельно по распоряжению правительства Москвы. Ее кадастровая стоимость - почти 13 миллионов рублей, но, как утверждают источники "Дождя", жилье, проданное по распоряжению московских властей, имеет сильно заниженную стоимость.
При этом Шайхутдинова получила возможность купить элитную квартиру через месяц после судебного решения в пользу организации ОАО "Управление экспериментальной застройки микрорайонов", которую контролирует департамент строительства Москвы.
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