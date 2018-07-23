Обыски в Роскосмосе связаны с делом пятилетней давности

Обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш), а также дело о государственной измене одного из его сотрудников связаны с событиями, которые происходили в 2013 году. Об этом сообщает Newsru.com со ссылкой на пресс-службу корпорации Роскосмос.

Деятельностью сотрудников предприятия в другие периоды времени следствие якобы не интересуется. В корпорации заявляют, что в ходе обысков были изъяты материалы только за 2013 год.

20 июля сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски ЦНИИМаш в подмосковном Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве. Это связано с делом об утечке секретной информации о разработке гиперзвукового оружия в России. Следователи считают, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, "с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт". До того, как возглавить ОРКК Пайсон работал в ЦНИИМаше.

22 июля стало известно об аресте 74-летнего Виктора Кудрявцева, сотрудника ЦНИИмаш. Его подозревают в передаче одной из стран НАТО информации о технологиях, которые используются при разработке гиперзвуковых летательных аппаратов.

Российское гиперзвуковое оружие, в частности высокоточный авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", упоминал в послании Федеральному собранию в марте президент России Владимир Путин.