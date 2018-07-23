Мария Бутина ранее получала поддержку от миллиардера Николаева

Представитель бизнесмена Константина Николаева заявил газете "Коммерсант", что российский миллиардер оказывал финансовую поддержку арестованной в США россиянке Марии Бутиной в течение трех лет. Поддержка оказывалась в виде разовых выплат в период с 2012 по 2014 год на нужды общественной организации "Право на оружие", которой руководила Бутина. По словам представителя Николаева, бизнесмен не контактировал с Марией Бутиной и не оказывал финансовой или иной поддержки ей или ее организации начиная с 2015 года.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на показания россиянки перед комитетом Сената по разведке, которые она дала в апреле, сообщила, что Константин Николаев оказывал ей финансовую поддержку. Представитель Николаева этот факт изданию не подтвердил, отмечается в публикации "Коммерсанта".

Другой источник издания "Коммерсант", знакомый с деятельностью арестованной, рассказал, что Мария Бутина искренне предана своему делу и выступает за то, о чем говорит – например, за необходимость легализации короткоствольного оружия, уточнил источник.

Марию Бутину задержали 15 июля. В США ее обвиняют в том, что она способствовала организации встречи между президентами России и США и пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы. 18 июля Бутина была арестована.