Избиение, спровоцированное определенными силами

Доброе утро!

Во Франции – страшный скандал: помощник президента Макрона решил зачем-то “помочь полиции”, надел шлем и избил участника первомайской демонстрации. Активисты это сняли на видео, помощника узнали журналисты Le Monde. Он уволен, министр внутренних дел оправдывается перед парламентом. В России тоже избивают, только последствия другие:

Замглавы ФСИН сказал, что избитый в ярославской колонии Евгений Макаров сам провоцировал сотрудников, совершив 136 нарушений. Адвокат Макарова, передавшая видео избиения для публикации, уехала из Росси из-за угроз.

По делу о госизмене в институте “Роскосмоса” появился второй подозреваемый.

Дело украинца Павла Гриба, похищенного ФСБ в Беларуси и обвиняемого в России в терроризме, отправили на пересмотр из-за ошибки прокурора.

Израиль отклонил российские предложения о создании стокилометровой зоны на сирийской границе, где не будет иранских войск, и выступает против иранского присутствия в принципе. Дональд Трамп ругается в твиттере с президентом Ирана, в Израиль экстренно съездили глава российского МИД и начальник Генштаба.

Ярославская колония

Первый замглавы Федеральной службы исполнения наказаний России Анатолий Рудый сказал, что заключенный Евгений Макаров, которого сотрудники колонии избивают на опубликованном в “Новой газете” видео, сам их провоцировал, допустив 136 нарушений.

"Эта ситуация была спровоцирована определенными силами, ему периодически подсказывали, чтобы он вел себя вызывающе в отношении с сотрудниками. Но наши сотрудники не провели документирование, как положено, и не дали этому правовую оценку. Вот с этим в службе мы будем бороться", – сказал Рудый.

По результатам проверок шесть сотрудников колонии задержаны, 17 отстранены от работы. Адвокат Ирина Бирюкова, передавшая видео для публикации, говорит, что делом занимается родственник сотрудника колонии, фигурирующего на видео. Бирюкова уехала из России из-за угроз в своей адрес, попросив Следственный комитет предоставить охрану ей и ее семье. Здесь весьма пессимистические прогнозы адвокатов о том, как будет развиваться это дело.

Измена в Роскосмосе

В деле о госизмене в ЦНИИмаш появился еще один подозреваемый, имя его не называется. Задержанного 74-летнего Виктора Кудрявцева обвиняют "в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО" (говорят анонимные источники Ъ). Что такое гиперзвуковое оружие, объясняется здесь. Сегодня глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет консультации с руководством института, для которого это дело о госизмене – не первое.

Суды, иски, уголовные дела

Мосгорсуд признал законным арест участников Pussy Riot , выбежавших на поле во время финала чемпионата мира. Другая участница Pussy Riot, Мария Алехина , проиграла спор с нижегородской колонией, о невыносимых условиях труда в которой она рассказывала изданию “Собеседник”. Теперь “Собеседник” должен будет написать, что в колонии все прекрасно.

, выбежавших на поле во время финала чемпионата мира. Другая участница Pussy Riot, , проиграла спор с нижегородской колонией, о невыносимых условиях труда в которой она рассказывала изданию “Собеседник”. Теперь “Собеседник” должен будет написать, что в колонии все прекрасно. Дело украинца Павла Гриба , похищенного ФСБ в Беларуси и обвиняемого в России в терроризме, отправлено на пересмотр из-за ошибки прокурора. Гриб свою вину не признал.

, похищенного ФСБ в Беларуси и обвиняемого в России в терроризме, отправлено на пересмотр из-за ошибки прокурора. Гриб свою вину не признал. Миллиардер-банкрот Михаил Балакин, которого не зарегистрировали кандидатом в мэры Москвы , выиграл суд, и теперь его зарегистрируют. Он будет, вероятно, главным оппонентом Собянина. Такой вроде бы план.

, выиграл суд, и теперь его зарегистрируют. Он будет, вероятно, главным оппонентом Собянина. Такой вроде бы план. Могущественная компания Игоря Сечина “Роснефть” затеяла судиться с участниками консорциума “Сахалин–1”, среди которых дочерние компании ExxonMobil и японской Sodeco. Сечин требует с них почти 90 млрд рублей, они не согласны.

затеяла судиться с участниками консорциума “Сахалин–1”, среди которых дочерние компании ExxonMobil и японской Sodeco. Сечин требует с них почти 90 млрд рублей, они не согласны. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников Генпрокуратуры Литвы и литовских судей, которые ведут процесс о столкновениях в Вильнюсе в январе 1991 года. В Литве ответили, что “Россия все больше вязнет в трясине советского прошлого”.

Вокруг Ирана

Глава российского МИДа Сергей Лавров и начальник Генштаба Валерий Герасимов слетали в Израиль, где обсудили с Биньямином Нетаньяху присутствие иранской армии на территории Сирии. Россия предлагала создать стокилометровую зону на границе с Израилем, на которой не будет иранских войск. Израиль же требует их полного вывода из Сирии. Накануне президент США обругал в твиттере капслоком президента Ирана – в ответ его слова о том, что “война с Ираном – мать всех войн”. До этого власти Ирана ругал госсекретарь США Майк Помпео.

На этом фоне завязывается еще одна интересная история: йеменские повстанцы-хуситы (союзники сирийского президента Асада, Ирана и ливанской “Хизбаллы”) просят Путина защитить их от агрессии со стороны союзников США – Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

“Агенты влияния”

Глава фонда Hermitage Capital Билл Браудер, которого Путин называет лоббистом и жуликом, говорит, что боится за свою безопасность, но рад, что вызывает у Путина открытую неприязнь: “Если со мной что-то случится, все будут знать, кто в этом виноват”.

У россиянки Марии Бутиной, которую в США обвиняют в попытках незаконно продвигать интересы России в американской политике, обнаружились новые страницы биографии: она пыталась дружить с чешскими и словацкими оружейными организациями. Российский миллиардер Константин Николаев подтвердил, что в течение трех лет финансировал созданную Бутиной организацию “Право на оружие”. Сегодня состоится очередное заседание суда по делу Бутиной в Вашингтоне.

Ссылки начнем зловещей историей.

Впервые пассажирский самолет над территорией России был сбит 40 лет назад. Два пассажира “Боинга”, летевшего из Парижа в Сеул, погибли, остальных 108 пришлось вывозить из Карелии на автобусах.

“Циолковский” переиздал воспоминания театрального режиссера и героини “Московского дневника” Вальтера Беньямина Анны Лацис – читайте предисловие к этой книге. Здесь история Марии Голик о том, как во время блокады Ленинграда снимались документальные хроники о Ленинградском фронте и Балтфлоте: “Как и все ленинградцы, кинохроникеры сидели на голодном пайке, мерзли, за много километров ходили на студию, расположенную на Кировском острове. Часть сотрудников была эвакуирована. Из оставшегося небольшого коллектива несколько человек умерли. Один кинооператор Блажков заболел голодным психозом”.

Разговор с филологом Андреем Танасейчуком, который заново открывает и издает забытых писателей-фантастов 1920-х годов, или забавные истории о “Братьях Карамазовых”, многие из которых вам наверняка не известны.

Искренне Ваши,

Семь Сорок