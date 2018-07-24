В Краснодаре завели дело о нападении на журналистов moloko plus

В Краснодаре следователи возбудили уголовное дело о нападении на журналистов альманаха moloko plus Софико Арифджанову и Павла Никулина. Об этом сообщил адвокат Алексей Аванесян на своей странице в Фейсбуке.

Дело было заведено по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" после того, как 15 июля двое неизвестных с криком "Хэллоу, Украина!" напали на Никулина и Арифджанову. Журналистам распылили в лицо баллончик с газом и попытались отобрать личные вещи.

В тот же день сотрудники полиции сорвали презентацию выпуска альманаха и изъяли весь его тираж. Поводом для этого послужило заявление о якобы планируемом "мероприятии с распространением экстремистской литературы" и возможном употреблении наркотиков. Официального разрешения на изъятие тиража у полицейских не было.