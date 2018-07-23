Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

По делу "о государственной измене" арестован второй подозреваемый

Иллюстративный снимок

Суд в Москве санкционировал арест второго подозреваемого в государственной измене. Как сообщил информированный источник агентства Интерфакс, арестованный, возможно, является вторым фигурантом дела о государственной измене, совершенной в ракетно-космической отрасли.

Ранее в понедельник СМИ уже сообщали, что в уголовном деле появился как минимум еще один подозреваемый.

"В уголовном деле о госизмене двое подозреваемых. По версии следствия, фигуранты передавали информацию одной из западных стран", – рассказал агентству ТАСС источник, знакомый с ситуацией, уточнив, что второй фигурант арестован.

В госкорпорации "Роскосмос" заявили, что не владеют информацией о втором подозреваемом.

Первым арестованным по делу стал сотрудник корпорации "Роскосмос" Виктор Кудрявцев. Он был задержан в четверг, 19 июля. Как только его задержали до суда, следователи приняли решение о проведении обысков в ЦНИИмаш, а также по другим адресам.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG