По делу "о государственной измене" арестован второй подозреваемый

Суд в Москве санкционировал арест второго подозреваемого в государственной измене. Как сообщил информированный источник агентства Интерфакс, арестованный, возможно, является вторым фигурантом дела о государственной измене, совершенной в ракетно-космической отрасли.

Ранее в понедельник СМИ уже сообщали, что в уголовном деле появился как минимум еще один подозреваемый.

"В уголовном деле о госизмене двое подозреваемых. По версии следствия, фигуранты передавали информацию одной из западных стран", – рассказал агентству ТАСС источник, знакомый с ситуацией, уточнив, что второй фигурант арестован.

В госкорпорации "Роскосмос" заявили, что не владеют информацией о втором подозреваемом.

Первым арестованным по делу стал сотрудник корпорации "Роскосмос" Виктор Кудрявцев. Он был задержан в четверг, 19 июля. Как только его задержали до суда, следователи приняли решение о проведении обысков в ЦНИИмаш, а также по другим адресам.