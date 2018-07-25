В исправительной колонии Екатеринбурга умер заключенный

Член Общественной наблюдательной комиссии по Свердловской области Алексей Соколов обратился в прокуратуру в связи со смертью 37-летнего заключенного в исправительной колонии №10 Екатеринбурга. Имя умершего не сообщается.

По словам правозащитника, информация о случившемся поступила к нему в конце июня от сокамерников заключенного. Они утверждают, что у него был конфликт с администрацией, и он планировал голодовку. "В связи с этим мы обратились в прокуратуру, чтобы она провела проверку", – рассказал Соколов агентству "Интерфакс".

В управлении ФСИН по Свердловской области сообщили, что 30 июня осужденный обратился с жалобой на резкое ухудшение состояния здоровья. После этого, уже в бессознательном состоянии, его доставили на носилках в медчасть колонии. Спустя полчаса он скончался.

"Смерть неясной этиологии", – заявил представитель ФСИН, отметив при этом, что "признаков насильственной смерти не выявлено". Такую же информацию предоставила пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области. По факту смерти проводится проверка.

Во вторник стало известно, что в Брянской области возбуждено уголовное дело о гибели заключенного от пыток. По версии следствия, сотрудник исправительной колонии №6 перевязал осужденному рот тканью, в результате чего тот умер от асфиксии.