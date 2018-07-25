Политзаключенному Алексею Пичугину – 56 лет, 15 из них он в неволе

Российские правозащитники и общественные деятели 25 июля поздравили Алексея Пичугина с днём рождения. Сегодня первому арестованному по делу ЮКОСА исполняется 56 лет. Бывший сотрудник компании ЮКОС был арестован 19 июня 2003 года. Он дольше всех других российских политзаключённых находится за решёткой.

Поздравления с днём рождения и свои пожелания направили Алексею Пичугину председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и ее коллеги по правозащитной организации, адвокат Каринна Москаленко, президент Института прав человека и Российского

общества "Мемориал" Сергей Ковалев, бывший начальник информационно-аналитического управления ЮКОСа Алексей Кондауров, политолог Андрей Пионтковский и другие.

Арест Пичугина летом 2003 года стал отправной точкой в

большой кампании по преследованию ЮКОСа. Представители правоохранительных органов неоднократно предлагали Пичугину дать ложные показания против экс-главы опальной нефтяной компании Михаила Ходорковского и ее вице-президента Леонида Невзлина в обмен на свободу, но он от этого отказался. В результате двух судебных процессов Пичугин получил пожизненное лишение свободы.

Правозащитный центр "Мемориал", много лет пристально наблюдающий за развитием этого дела, признал Пичугина политическим заключенным, а Центр прав человека имени Рауля Валленберга считает его узником совести. Европейский Суд по правам человека уже дважды постановил,

что в отношении экс-сотрудника ЮКОСа было нарушено право на справедливое судопроизводство, гарантированное Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, и необходим пересмотр дела. Но российский Верховный суд отказался это делать. 2 июля 2018 года российский журналист, заместитель председателя движения "Открытая Россия" Михаила Ходорковского - Владимир Кара-Мурза младший выступил на 38-й сессии Совета ООН по правам человека с сообщением о деле Пичугина.

"Его арест положил начало кампании правительства Владимира Путина против главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, который осмелился выступить против коррупции и в поддержку гражданского общества. ЮКОС был уничтожен, его активы переданы государственной компании, Ходорковский провел более десяти лет в заключении и признан "Международной амнистией" узником совести", подчеркнул Владимир Кара-Мурза.



Пичугин находится в неволе уже 16-й год – дольше, чем кто-либо другой из современных российских политических заключенных. С 2008 года по настоящее время он отбывает срок в Оренбургской области, в колонии для пожизненно осужденных (колония известна под неофициальным названием "Чёрный дельфин").