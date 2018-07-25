Обыденная трагедия. Вера Васильева – о деле ЮКОСа

Летом 2010 года общественный деятель, диссидент, публицист, вдова академика Андрея Сахарова Елена Боннэр сказала: "В деле ЮКОСа мы не имеем права никого забывать". Тогда преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева было в центре общественного внимания, а Боннэр напоминала о тех, кто оставался на его периферии. С тех пор прошло восемь лет. Многие из представителей гражданского общества, в ходе процесса в Хамовническом суде Москвы активно выступавшие защиту незаконно преследуемых, уехали из России, не выдержав атмосферы сгущающейся тьмы. Ведь едва ли не каждую неделю возникают новые и новые болевые точки, расправы с неугодными под видом судов. Так, мы едва-едва перевели дух, когда система, казалось бы, ослабила свою хватку и отпустила главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, а он вновь был помещен в СИЗО, по еще более тяжкому и такому же надуманному обвинению.

И теперь уже, в непрерывном потоке таких новостей, мне все чаще приходится слышать даже от коллег-журналистов (которые, казалось бы, должны быть в курсе общественно-политических событий), что "дело ЮКОСа было когда-то очень давно". Между тем это дело продолжается. В том же самом Хамовническом суде, где судили Ходорковского и Лебедева, недавно начался – к счастью, заочный – процесс против юриста ЮКОСа Павла Ивлева. Обвинения по сути те же и столь же необоснованные (если не сказать нелепые), что и в прошлом против бывших совладельцев ЮКОСа: в хищении всей нефти, когда-либо добытой компанией, в "отмывании" средств с ее продажи. Все делается так, будто и не было никаких международных судов, которые от этих обвинений не оставили камня на камне.

Председательствует в суде Марина Сырова, известная, в частности, по делу панк-группы Pussy Riot. Кстати, совсем недавно Европейский суд по правам человека постановил, что в рамках этого процесса в отношении подсудимых было нарушено право на справедливое правосудие. Павел Ивлев заявлял: он хочет сделать судебное разбирательство максимально публичным для того, чтобы общество знало: преследование давно уничтоженного "басманным правосудием" ЮКОСа не прекращается, люди продолжают страдать. Ивлев, живущий в США, готов участвовать в слушаниях по видеосвязи телемоста и ходатайствовал о том, чтобы его общественным защитником стал Алексей Навальный. В обоих этих ходатайствах судья предсказуемо отказала. Эта задача – быть услышанным – боюсь, из-за увеличивающегося масштаба репрессий и разрушения гражданского общества в России куда сложнее, чем она была 10 лет назад, когда дело ЮКОСа широко обсуждалось. Это трагедия, из-за своей продолжительности переросшая в обыденность. Трагедия, которую просто перестают замечать.

Но перевалившее за 15-летие дело ЮКОСа – трагедия прежде всего потому, что по-прежнему остается за решеткой бывший сотрудник компании Алексей Пичугин, виновный лишь в том, что отказался лжесвидетельствовать против своего руководства. Он пробыл в тюрьме дольше всех из политических заключенных современной России, идет уже 16-й год его неволи. "Сидит [осужденный пожизненно бывший глава отдела безопасности ЮКОСа Алексей] Пичугин в тюрьме – это ужасно, об этом не надо забывать", – сказал и Павел Ивлев. Елена Боннэр в своем обращении тоже имела в виду Пичугина.

25 июля у Пичугина день рождения, который он встречает в тюрьме уже в 16-й раз. В момент ареста ему было 40, сегодня Пичугину исполняется 56 лет. С каждым годом становится все сложнее отправлять поздравления в тюрьму, подбирать слова ободрения и поддержки, потому что время неумолимо уходит, потому что чувствуешь свою вину в том, что не можешь помочь.

Нужно продолжать писать письма в тюрьму Пичугину, нужно продолжать ходить на судебные слушания по делу ЮКОСа

​Радио Свобода в прошлом году публиковало некоторые из таких писем. В этот день рождения политзаключенный в колонии "Черный дельфин" тоже получает поздравления – от председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой и ее коллег по правозащитной организации, от адвоката Каринны Москаленко, от президента Института прав человека и председателя Российского общества "Мемориал" Сергея Ковалева, от бывшего начальника информационно-аналитического управления ЮКОСа Алексея Кондаурова, политолога Андрея Пионтковского и от других людей.

"Сейчас самый главный ваш враг – это отчаяние. Не сдавайтесь… Знайте, мы помним о вас и верим, что вы обязательно окажетесь на свободе", – в частности, говорится в письме Московской Хельсинкской группы. "Ничто на свете не проходит даром. Я очень старый человек, и не один раз убеждался в этом на своем веку. Сколько веревочке ни виться, а конец будет. Мне и осталось-то всего ничего, но я очень надеюсь встретиться с вами", – пишет Сергей Ковалев.

"Ваша защита убедительно доказала, что вы осуждены незаконно, в результате несправедливого суда, что признано на самом высшем уровне, какой сегодня существует в мире. <...> И с каждым годом мне все труднее, обращаясь к вам, призывать вас держаться, крепиться, ждать и надеяться... И все же я опять дерзаю просить вас... верить. Как веруют те, кто вам верят, те, кто вас искренне любят, те, кто за вас сугубо и неустанно молятся. Я верю, что такая молитва будет услышана! Она и теперь уже услышана. Но пока обстоятельства вас не отпускают. Поэтому надо выжить. Пока стоит такая "простая" задача: выжить", – призывает Каринна Москаленко.

Именно поэтому и нужно продолжать писать письма в тюрьму Пичугину, продолжать ходить на судебные слушания по делу ЮКОСа. Это необходимо делать, как делают правозащитники и другие неравнодушные. Потому что об этом надо знать, надо сострадать и не забывать. Иначе дело ЮКОСа (и не только оно) станет действительно бесконечным.

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал", лауреат премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека 2018 года

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